Trussel var ment som en spøk til kamerater

Nytt helseprosjekt for barn og unge

Østfold er et av fem fylker som skal teste ut et nytt prosjekt for å bedre den psykiske helsen blant barn og ungdom. Kommuner i Østfold kan dermed søke om penger fra en felles pott på drøyt 40 millioner kroner. Leder Inger Christin Torp i Østfoldhelsa mener dette er en glimrende sjanse til å styrke folkehelsearbeidet lokalt.