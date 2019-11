Trusler mot skoler flere steder i landet

Like etter klokken 12 torsdag meldte politiet at både Luhr skole i Lørenskog og Torderød skole i Moss er utsatt for trusler.

– Politiet har vurdert truslene i samarbeid med ledelsen på skolene. Vi har besluttet at det er trygt å være på skolene og at skoledagen kan gå som normalt. Så etterforsker vi videre for å avklare hvem som kan stå bak, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NRK.

Truslene skal ha blitt fremsatt i løpet av natta. Foreløpig har ikke politiet noen mistenkte.

Trusler flere steder

Luhr skole er en offentlig barneskole, mens Torderød er en privat, kristen skole med elever på både barne- og ungdomsskole.

– Det har også fremkommet trusler mot skoler i andre politidistrikt. Vi jobber med å finne ut om det er noen sammenheng, sier Lorentzen.

Han ønsker ikke å si noe om hvordan truslene er fremsatt. Han vil heller ikke si hvilke andre steder i landet det er kommet inn trusler.

Blandede reaksjoner

På Luhr skole tok de kontakt med politiet tidlig torsdag. Rektor Leif Arne Eggen sier de sammen med politiet konkluderte med at skoledagen kunne gjennomføres.

– Vi har vært i alle klasser og informert elevene. Vi har også sendt ut informasjon til alle foreldrene. Det er ulike reaksjoner. De fleste tar det på en god måte. Noen foresatte har tatt kontakt med skolen for å få mer informasjon. Noen få har også valgt å hente barna på skolen, sier Eggen.

FAU-leder Ragnhild Østrem på Luhr skole ble kjent med truslene litt ut på dagen torsdag.

– Det er selvfølgelig ubehagelig, men man må alltids stole på politiet og skolen og de vurderingene de gjør, sier hun.

Torderød-rektor Jostein Myrdal sier til Moss Avis at de har fått beskjed fra politiet om ikke å si noe om innholdet i truslene.