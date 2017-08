Trusler mot skole

Det ble i natt fremsatt trusler mot en skole i Sarpsborg. Truslene var skrevet på snapchat og inneholdt antydninger om at noen skulle bruke skytevåpen mot skolen. Politiet fikk i natt avklart at trusselen kom fra en gutt som er elev ved skolen, og at trussel ikke var reel. På meldingen på snapchat hadde gutten lagt ut bilder av våpen, men da politiet var hjemme hos gutten i natt ble det avklart at våpnene var etterligninger.