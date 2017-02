Truet med kniv i leilighet

En mann i 60-årene ble pågrepet av politiet etter at han skal ha truet en annen mann med kniv i en leilighet i Fredrikstad ved halv to-tiden i natt. Ingen personer ble skadd under hendelsen. Mannen ble satt i arrest og kommer til å bli anmeldt for trusler, ifølge politiet.