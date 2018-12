Tross dagbøter: Fortsatt mange som kjører uten forsikring

– Jeg forstår ikke at noen tør å kjøre uten forsikring. Ved en personskade kommer man fort opp i millionbeløp. Man risikerer å måtte betale resten av livet, sier leder i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth.

Tidligere i år ble det innført et gebyr på 150 kroner per dag til folk som ikke forsikret kjøretøyet sitt. Det har gitt resultater.

Mens det i januar var 111.000 uforsikrede kjøretøy her i landet, er det nå 38.000. Det synes Stenseth er positivt.

– Vi har hatt en gledelig utvikling siden nyttår. Det går den rette veien, men nå begynner det å flate ut, sier han.

LES OGSÅ: Innfører straffegebyr for manglende bilforsikring

To ulykker om dagen med uforsikret kjøretøy

Gebyret på 150 kroner er såpass høyt at det raskt bygger seg opp til et større beløp. Det er også noe av hensikten; at det skal motivere til å skaffe seg den lovpålagte forsikringen, som i de fleste tilfeller vil være på noen få tusen kroner i året.

Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen er glad for at den nye gebyrordningen har ført til at langt færre dropper bilforsikringen. Foto: Ronny Østnes

– Jeg forstår ikke at noen tør å være uten ansvarsforsikring. Motivasjonen det er å få et gebyr bidrar til at folk forsikrer seg på korrekt måte. Men dessverre virker det som om det hele tiden kommer nye folk til, sier Stenseth.

Dagbøter for manglende forsikring på kjøretøy Ekspandér faktaboks Alle registrerte kjøretøy skal ha ansvarsforsikring, pålagt i Bilansvarslovens §15

De som mangler pålagt forsikring på kjøretøyet sitt, blir holdt økonomisk ansvarlig for skader ved en trafikkulykke.

Fra 1.3.18 blir du som bileier ilagt et gebyr på 150 kroner dagen hvis bilen ikke er forsikret slik loven krever.

Formålet med gebyret er å motivere uforsikrede til å tegne lovpålagt forsikring.

Dagsgebyret er 50 kroner for moped, traktor, motorredskap og veterankjøretøy, og 250 kroner for buss og lastebil.

Foreningens tall tyder samtidig på at det går galt for mange.

I løpet av året har omkring 600 vært involvert i ulykker eller trafikkuhell uten at kjøretøyet var forsikret. Det er i snitt to slike ulykker om dagen.

I disse tilfellene blir bilføreren personlig ansvarlig for skader både på kjøretøy og personer. Når en uforsikret bil gjør skade, sørger Trafikkforsikringsforeningen at skadelidende får erstatningen de har krav på.

Senere avkreves den uforsikrede bileieren hele beløpet.

– Det optimale ville vært om vi kom ned til null uforsikrede kjøretøy. Men erfaringer fra Sverige sier at det alltid vil være noen uten forsikring.

LES OGSÅ: Billig forsikring hvis du lar deg overvåke

– Galskap!

Hilde Ringdal lurer på hva som får folk til å droppe bilforsikringen. Men titusener av bilister gjør nettopp det. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Hilde Ringdal har akkurat lastet bilen full av matvarer på Torshov i Oslo. Selv har hun forsikring med full dekning på sin familiebil, og forstår ikke at noen tør å droppe det.

– Det er jo galskap, jeg skjønner ikke at det går an. Hvis man skal ta det ansvaret å eie en bil så må man ha forsikring. Så enkelt er det, og det første man bør tenke på når man kjøper bil er om man har råd til forsikringen, mener hun.

I trafikantforeningen NAF er man hoderystende til at mange fortsatt lar være å forsikre bilen sin, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

– Å kjøre en uforsikret bil er risikabelt og uansvarlig. Hvorfor noen likevel velger å kjøre uforsikret er ikke lett å forstå. Vår klare anbefaling til alle NAFs medlemmer er at de aldri kjører en bil som ikke er forsikret.

NAF mener noe av grunnen til at færre nå dropper forsikringen, er at årsavgiften blir innkrevd av forsikringsselskapene.