– Handleturene til Sverige kommer til å øke når de nye taxfreekvotene gjelder i Norge, sier sentersjef ved Nordby Shoppingcenter, Ståle Løvheim.

Fra 1. januar 2020 får du ikke lenger ta med to ekstra vinflasker i stedet for røyk og snus, etter at KrF ga Frp en politisk kilevink i Stortinget. Samtidig fjernes momsfritaket.

Endringene kommer et år etter at norske myndigheter økte sukkeravgiften. Dermed gikk prisene på godteri opp – en av varene som allerede trakk mange nordmenn over grensa.

Slike endringer er gode nyheter for blant annet kjøpesenteret noen minutters kjøring fra grenseovergangen ved Svinesund.

Nordby Shoppingcenter går i år mot ny omsetningsrekord på 4,5 milliard kroner. Det er fem prosent opp fra i fjor.

– Hele verdikjeden taper

Selv om det «norske» kjøpesenteret på Nordby ikke selger vin, tar de imot alt som kan trekke kundene over grensa. Kjøpesenteret ligger nemlig midt mellom grensa og det nærmeste Systembolaget i Strömstad, og er et naturlig stoppested på veien.

Endringene blir derimot ikke godt mottatt av norsk næringsliv. Handelsstandens forening Virke mener økt grensehandel går ut over norske arbeidsplasser. Hos NHO de hele verdikjeden for mat og drikke taper økonomisk.

– I tillegg taper staten inntekter fra avgifter og skatt. På toppen av dette er det en stor digital grensehandel under 350-kronersgrensen som vi ikke kjenner omfanget av, vi hadde helst sett at denne muligheten hadde blitt fjernet fra nyttår, sier regiondirektør Nina Solli i NHO.

Løvheim på Nordby Shoppingcenter mener derimot det er flere positive sider også for norske interesser at hans kjøpesenter går bra.

Senterleder Ståle Løvheim på Nordby Shopping i Strømstad er godt fornøyd med innstrammingen i taxfree-ordningen fra 2020. Også i år setter hans senter omsetningsrekord. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Det er mange nordmenn som jobber her. Olav Thon eier 55 prosent av kjøpesenteret, og mange av butikkene er norskeide. Så har vi mange produkter som lages i Norge, blant annet på matsiden, sier han.

– Ikke dårlig samvittighet

Martin Sjøblom er en av de mange som hvert år tar turen over grensen for å handle. Nordby Shopping har en økning i antall kunder på fire prosent i år. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Kundene vi møter på Nordby Shoppingcenter har ikke dårlig samvittighet for å krysse grensa og legge igjen penger på svensk side.

– Nei, helt ærlig, det har jeg ikke, sier Martin Sjøblom fra Bærum, en av mange som denne uka tok turen over Svinesund etter dagligvarer.

Han får følge av Fredrikstad-mannen Willy Haakafoss. Han har en god halvtimes kjøring hjemmefra til svenskegrensen.

– Når vi får varer til nesten halv pris av hjemme, da er det klart det blir en harrytur i måneden, kanskje to.

Hun tenker på at grensehandelen går ut over norske arbeidsplasser, men Ellen Marie Borgen fra Fredrikstad mener at politikerne må ta ansvaret for det. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Men Ellen Marie Borgen har noe mer betenkeligheter.

– Jeg tenker litt på at vi ødelegger arbeidsplasser hjemme, men det er ikke vår skyld, det er politikernes, mener hun.