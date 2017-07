Tror Sarpsborg 08 tar medalje

– Det er ingen lag som har vært stabilt gode denne sesongen, men Sarpsborg fortjener å ligge der de gjør, sier Karl-Petter Løken.

Etter 17 serierunder har Østfolds flaggskip 30 poeng - fem to poeng foran Molde på tredjeplass og fem poeng bak serieleder og storfavoritt Rosenborg.

– Rosenborg virker å være på gang etter en trøblete vårsesong, og jeg tror de vinner Eliteserien ganske greit til slutt. Men medalje er absolutt innen rekkevidde for Sarpsborg 08, tror Løken.

Trondsen har stått frem

En av klubbens sentrale spillere denne vårsesongen har vært Anders Trondsen. Midtbanespilleren har imponert såpass mye at landslagstrener Lars Lagerbäck har gitt ham sjansen med flagget på brystet.

Ikke overraskende har spilleren blitt linket til større klubber etter den sterke sesongstarten. Likevel tror ikke Karl-Petter Løken at et Trondsen-salg vil være avgjørende i medaljekampen.

– Sarpsborg 08 er først og fremst et godt lag med en god trener og et godt apparat. Men Anders Trondsen er selvsagt en viktig spiller. Han har bra trøkk og et godt skuddbein, i tillegg til å være en motor på midtbanen. Men klubbens suksess avhenger ikke av Trondsen alene.

SENTRAL BRIKKE: Anders Trondsen har vært solid for sarpingene denne sesongen, og linkes til større klubber. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Avslått bud

Ifølge Sarpsborg arbeiderblad har nettopp serieleder Rosenborg lagt inn et bud på Anders Trondsen, men budet var ikke godt nok.

Sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen, vil ikke kommentere konkrete bud til avisa. Men han har tidligere sagt at klubben er villig til å selge Trondsen i ferien dersom det rette tilbudet dukker opp.