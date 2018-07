Tror ny tobakksinnpakking vil gi lavere priser

Fra 1. juli skal alle snus- og røyktyper selges i lik innpakning. Pakkene skal ha en grønn farge, med advarsel om hvilke skader tobakken kan gjøre på kroppen.

Tobakkprodusentene får heller ikke ha logoen sin på pakkene. Formålet er å få færre til å trekkes mot snus og røyk.

– Dette er et viktig skritt for å nå det langsiktige målet om et tobakksfritt samfunn. Å beskytte barn og unge mot tobakk er kjernen i norsk tobakkspolitikk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til helsedirektoratets hjemmesider.

Røyking i Australia økte

Ifølge direktoratet vil standardiserte pakker gjøre de mindre interessante for kjøperen. En artikkel fra Forskning.no viser derimot at forskningen rundt temaet er usikkert.

Tobakksprodusenten British American Tobacco tror utseendeendringene vil få en uheldig effekt.

Snus- og røykpakker som ser slik ut vil ikke lenger være til salgs i butikker. Foto: Lise Åserud, Lise Åserud, Foto: Lise Åserud / SCANPIX

– I Australia, trukket frem av regjeringen som et eksempel på hvordan reformen lykkes, øker røykingen nå. Siden det ikke er mulighet til å ha særegne merkevarer, har selskapene begynt å konkurrere med prisen i stedet, noe som er uheldig, sier kommunikasjonssjef i selskapet, Markus Lindblad til NRK.

Avisen The Australian skrev i mars at forbruket av sigaretter i Australia har steget for første gang på over et tiår. De skriver videre at utgiftene til tobakksprodukter, som har gått jevnt ned i en årrekke, steg med 2,6 prosent i siste kvartal i 2017.

Avhengighetsekspert Espen Andresen, som også har skrevet bok om temaet, tror det nye utseendet kan gi motsatt effekt av hva man ønsker.

– I mange sammenhenger vil mennesker ofte gjøre ting på trass, ofte ubevisst, når en autoritet sier «ikke gjør det». Dette er bakenforliggende drivkrefter for all avhengighet, sier han til NRK.

Australia har tatt flere grep for å få innbyggerne til å stumpe røyken. Men for første gang på et tiår har sigarett-forbruket i landet økt, ifølge avisen The Australian. Foto: SAEED KHAN / Afp

Vil øke avgiftene på snus

Andresen mener at man heller bør basere seg på tillit, enn endringer som identiske forpakninger.

– Det er som å oppdra et barn. Skal vi kontrollere barnet til det blir så irritert og utspekulert at det klarer å manipulere oss? Eller skal vi ha en åpen dialog og tillit, og la de lære å ta ansvar for sine egne handlinger i livet? spør han.

Kommunikasjonssjef Martin Sheen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er glad for arbeidet som gjøres for å få ned antallet som bruker snus og røyk.

Han mener likevel det er nødvendig å øke prisene for å hindre unge i å snuse.

– Prisnivået har stor innvirkning på ungdoms etterspørsel etter tobakksvarer. Snus er svakere avgiftsbelagt enn røyketobakk, og vi mener det er nødvendig å innføre høyere avgifter på snus slik at prisen kommer opp på nivå med annen tobakk, sier Sheen.