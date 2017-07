Sp-lederen støtter MDG-samarbeid

Ifølge avisen Nationen er det et flertall blant Senterpartiets fylkesledere for et samarbeid med Miljøpartiet de Grønne etter valget. Fylkeslederen i Østfold, Tron Kallum, regner MDG som et støtteparti, og sier de i all hovedsak vil være enig i de fleste sakene på Stortinget. Spesielt er det jordvernet og oljeboringen i Lofoten som samler de to partiene.