Trondsen: – Vil spille meg inn på "nye Norge"

– Jeg tenker ikke så mye på landslaget. Om jeg blir tatt ut er det en positiv overraskelse, men det er selvsagt et mål å spille seg inn på nye Norge, sier Anders Trondsen til NRK rett etter kampslutt i Haugesund.

Det ble nok et poeng for sarpingene borte mot de hvitkledde på vestlandskysten. Med uavgjort også for Rosenborg og Brann henger Sarpsborg 08 fortsatt med i gullkampen.

Blant dem som har imponert er Anders Trondsen, som har sendt en sterk søknad til Lars Lagerbäck så langt denne sesongen. Mange forventer å høre hans navn når landslagssjefen leser opp sine utvalgte tirsdag.

– Det ga mersmak sist jeg var med, så det er klart man vil være med igjen, sier Trondsen.

Godt med landslagspause

Det har vært en tøff vår for norske eliteseriespillere, med tett kampprogram både i serie og cup. Sarpsborg 08-trener Geir Bakke er glad det nærmer seg landslagspause.

Geir Bakke bryr seg ikke om tabellen - enda. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Gutta våre er slitne nå og må plastres og bandasjeres. Det blir godt med hvile snart, for april og mai er nådeløst som fotballspiller i Norge, sier Bakke, som først må forberede seg på seriekamp mot Molde og cupkamp mot Kongsvinger.

Hovedtreneren er fornøyd med å sikre seg poeng borte mot Haugesund, men understreker at han ikke bryr seg så mye om tabellen. Der ligger Sarpsborg 08 på tredjeplass med 21 poeng, kun ett poeng bak serieleder Rosenborg.

– Tabellen er hyggelig den, men vi må bare jobbe videre med relasjonene våre og bli flinkere til å utnytte mulighetene vi får.