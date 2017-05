Trøgstad sier ja til storkommune – med minst mulig margin

Dermed er det med et lite, men stort nok flertall satt et endelig vedtak i en lang og hard debatt i den lille Østfoldkommunen. Nå blir den en del av noe større.

– Dette er en vanskelig sak, og det viser også resultatet. Det splitter bygda i to, sier ordfører Ole André Myhrvold (Sp)

Nei-ordfører Ole André Myhrvold skal videreføre ja-vedtaket. Foto: Petter Larsson / NRK

– Nå får vi la dette synke litt inn og så gjøre det beste ut av det. Jeg skal sørge for å gjøre Trøgstads stemme hørt i de prosessene vi skal inn i.

Avstemmingen kom etter en følelsesladet debatt, foran en fullsatt tilskuerbenk. Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og en av de to Frp-representantene stemte for sammenslåing. Ordførerens parti, Sp, og den andre Frp-representanten stemte mot.

12. juni blir det et felles kommunestyremøte med de andre partene av den kommende storkommunen – Askim, Eidsberg, Spydeberg og Hobøl.

Partiet foran egen overbevisning

Vegard Finnes, Arbeiderpartiets leder, har tidligere flagget at han følger eget parti foran egen overbevisning i saken, og gjentok det under kveldens debatt.

– Det er slik at partiet og partiets medlemmer ønsket dette. Som leder er det slik prosessen er, og da må man støtte det flertallet medlemmene ønsker, selv om det til tider kan være krevende.

– Så du avviser at partipisken har vært i bruk?

– Her er også fusjoneringer av partier en vesentlig del av det hele, sier Trøgstad Ap-leder Vegard Finnes – Det arbeidet skal jeg så godt det lar seg gjøre gå inn i. Foto: Petter Larsson / NRK

– Det er ikke partipisk når et flertall har vært tydelig. Slik var det også på landsmøte. Gahr Støre måtte gå mot sin overbevisning om K'en i KRLE, jeg måtte gå mot min overbevisning om Trøgstads posisjon i en indre Østfold-kommune.

Finnes fastholder at han fortsatt er en nei-mann, men mener at nå som avgjørelsen er tatt, så er det politikernes og ordførerens ansvar å sørge for at prosessen videre også blir god.

– Veien for Trøgstad må vi bane opp selv på mange måter, for de andre har kommet ganske langt.

Storkommunens attpåklatt

Ordføreren fulgte sin overbevisning, og stemte nei. Nå må han lede den ferske ja-kommunen inn i en prosess som allerede har startet på nytt én gang, da Eidsberg ble med på laget sammen med Askim, Spydeberg og Hobøl. Og der mye allerede ligger på plass.

– Nå må vi se litt på hva de andre har gjort, og sette oss inn i prosessen. Vi skal sørge for å ivareta Trøgstads interesser. Det blir spennende tider, og ikke enkelt. Men dette skal vi stå i.