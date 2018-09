Trikset som kan redde vaskemaskinen din

Tok kvelertak på 15-årig kjæreste

En 17 år gammel gutt er i Halden tingrett dømt for voldsbruk mot sin 15 år gammel kjæreste. Tingretten fant bevis for at 17-åringen tok kvelertak på jenta og slo hånden hennes i et glassbord. Dommen omfatter også vold mot en gutt og trusler. 17-åringen har fått en betinget dom på fengsel i 45 dager, med vilkår om at han gjennomfører en ungdomsoppfølging i konfliktråd det neste året.