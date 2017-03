Trenger nytt vannverk

I løpet av få år må Sarpsborg kommune bygge et nytt vannverk til godt over 200 millioner kroner, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Det skriver konsulentselskapet COWI i en rapport. Hovedgrunnene er at befolkningen i Sarpsborg øker, og at kommunen har tatt på seg å levere reservevann til Fredrikstad og Moss. Alternativet er å begrense vannbruken i Sarpsborg.