Tre skadd etter sammenstøt mellom tog og veihøvel i Fredrikstad

– Vi har fått opplyst at tre personer er skadd. To personer blir kjørt til legevakt, mens en person kjøres til sykehuset på Kalnes for undersøkelse, sier operasjonsleder Villy Meier i Øst politidistrikt til NRK.

Politiet fikk melding om sammenstøtet klokken 23:10 tirsdag kveld. Det ble først meldt at toget hadde kollidert med en personbil.

– Da vi kom til stedet ble vi kjent med at det var et tog som hadde kjørt på et snøryddingsredskap i form av en veihøvel. Som følge av kollisjonen hadde toget sporet av, sier Meier.

SKADET: Toget fikk tydelige skader i fronten og på en av dørene i sammenstøtet. Foto: Thomas Torjusen/Privat

Han opplyser at resten av passasjerene vil bli kjørt videre i buss.

– NSB har selv rekvirert buss til de andre passasjerene. Samtlige passasjerer er nå i ferd med å bli evakuert fra toget, sier operasjonslederen.

Østfoldbanen stengt

Bane Nor opplyser at Østfoldbanen er stengt mellom Råde og Fredrikstad. De håper å få i gang trafikken igjen før onsdag morgen.

– Vi venter på folk fra NSB berging, som skal få toget på sporet igjen, slik at vi får åpnet banen, sier medievakt Kjell Bakken i Bane Nor til NRK.

EVAKUERT: Passasjerene som satt på toget da det kolliderte ble fraktet bort fra stedet i busser og taxier. Foto: Sebastian Nordli/NRK

