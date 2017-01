Tre menn siktet for å ha unndratt millioner i skatt

De tre personene ble pågrepet og varetektsfengslet i begynnelsen av desember, etter at de ble anmeldt av Skatt Øst. De er nå løslatt fordi politiet mener de har sikret seg nødvendige bevis i saken.

Ifølge politiadvokat Jahn Schei er de tre mistenkt for å ha unndratt sju millioner kroner i skatt, blant annet ved å sende penger til utlandet.

– Vi mistenker at disse tre personene har bidratt til å unndra pengene fra et selskap de hadde ved hjelp av fiktive fakturaer, for deretter å overføre pengene til utlandet. Pengene dukket opp igjen på sveitsiske bankkonti, og pengene ble til slutt gjort tilgjengelig for disse personene i Norge.

Erkjenner forhold, men usikker på om det er ulovlig

Advokat Rasmus Dannevig Woxholt representerer en av de tre siktede. Hans klient erkjenner at han har tatt ut penger som lønn, og at dette ikke er oppgitt i ligningen.

Men han er ikke sikker på om dette innebærer straffskyld.

– Dette er kompliserte forhold. Han er fortsatt usikker på om måten han har fått utbetalt pengene på rammes av Ligningslovens bestemmelser. Det er noe vi skal se på etter hvert. Pengene kan ha vært skattet av i et annet land, sier Dannevig Woxholt.

– Hvor store beløp dreier det seg om for din klient?

– Det vil jeg ikke kommentere. Han har tatt ut disse summene som lønn over ganske lang tid.

Det er mange år det er snakk om, noe som reflekteres i beløpets størrelse, fortsetter Dannevig Woxholt.

NRK har så langt ikke fått kontakt med advokatene til de to andre siktede.

Siktelsen kan bli utvidet

Mennene er siktet for grovt skattesvik, som har en strafferamme på to års fengsel. Økonomiteamet til politiet i Øst politidistrikt har samarbeidet tett med Skatt Øst i saken.

Det har blant annet blitt sikret midler i saken ved å ta arrest i både eiendeler og bankkonti tilhørende mennene.

– Politiet har gjennomført en rekke avhør og sikret bevis, blant annet databeslag. Etterforskningen av saken vil fortsette og vi ser ikke bort fra at siktelsen vil kunne bli utvidet til å gjelde økonomisk utroskap overfor selskapet de tre hadde eierinteresser i, sier Schei.

– Det er jeg ikke kjent med, og heller ikke min klient, sier advokat Dannevig Woxholt, det får vi forholde oss til når vi eventuelt kommer dit.

Det aktuelle selskapet har senere gått konkurs. Politiadvokat Schei sier at politiet ser alvorlig på saken.

– Det er alvorlig at samfunnsborgere overfører store pengebeløp til utlandet på en slik utspekulert og planlagt måte, og man undrer seg over at man ikke i større grad tenker på konsekvensen, som kan bli stor for de involverte.