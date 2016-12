Tre kvinner meldte fra om antasting

Tre kvinner skal ha blitt antastet av en fremmed mann i Fredrikstad natt til onsdag. Politiet fikk først melding om ett tilfelle der to kvinner ble trakassert, i dag fortalte nok en kvinne at hun ble antastet et annet sted i byen, skriver f-b.no. Politiet ønsker tips i de to sakene.