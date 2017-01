Travtrener Souloy anmeldes

Styret i Det Norske Travselskap anmelder travtreneren Fabrice Souloy for forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av dopingreglementet. Flere av Souloys hester har konkurrert med koboltverdier langt over det tillatte. Franskmannen trente blant annet hesten Lionel fra Slitu, som testet positivt under Oslo Grand Prix.