Travel natt for politiet i Østfold

Politiet har hatt en travel natt i Halden, Moss og Fredrikstad. Hele tolv personer ble bortvist eller arrestert for ordensforstyrrelser, ufin oppførsel eller for å ha forulempet politiet. Det skriver politiets operasjonssentral på Twitter. En mann i 30-årene ble også siktet for promillekjøring, mens en mann i 20-årene ble anmeldt for besittelse av dopingmidler.