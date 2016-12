Travel aften for julenisse Marius (28)

Marius Andersen fra Kåfjord har en travel julaften. 28-åringen, som nå er bosatt i Sarpsborg, har nemlig lånt seg ut som julenisse til familier som trenger hjelp.

Allerede fredag var han i gang, og i løpet av to fullpakkede dager skal han besøke ikke mindre enn 35 familier. Alle skal være besøkt innen klokken 16 på julaften.

– Det blir hett! Det er to dager i fullt kostyme rundt omkring. Men man møter mange folk, så det er bare morsomt, smiler han.

Slet selv

På selve julaften står over 20 familier for tur. Ideen om å kle seg ut fikk han i fjor. Andersen er selv far til fire, og i fjor slet han med å finne noen til å være nisse for hans egne barn.

– Vi slet med å få tak i en nisse og jeg tenkte at dette kunne være en hyggelig ting å gjøre. Men jeg hadde aldri forventet en så stor respons.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om Andersen.

Knapt med tid

Familier i både Moss, Halden, Fredrikstad og Sarpsborg får besøk av 28-åringen, som tar 50 kroner i betaling for å få dekket drivstoff.

Han kommer nemlig ikke i en slede trukket av reinsdyr. Østfoldnissen kommer kjørende i det han kaller for «Volkswagen Rein».

Ruta er planlagt til minste detalj via NAFs nettsider.

– Jeg skal innom mange hjem og tiden kan bli litt knapp, jeg har jo aldri vært i disse husene før, så man må holde tunga rett i munnen når man skal finne frem, sier han.

Avslørt av skjegget

I Fredrikstad var det blant andre Daniel Olsen Eggesbø og familien som fikk besøk av nissen.

AVSLØRT: Daniel Olsen Eggesbø var en av dem som fikk besøk av julenisse Andersen. Men Daniel avslørte nissen på skjegget. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Har du vært snill i år? Spør nissen smilende.

– Jaaa, jeg synes det, ler Daniel og tar imot den største pakken nissen hadde med seg.

Kjenner du han igjen? Spør NRKs reporter.

– Nei, jeg har aldri sett han før. Jeg vet bare at det er en som har kledd seg ut som julenissen, svarer Daniel.

– Jeg kommer fra Nordpolen, hører du ikke det på stemmen min, sier Andersen på klingende Kåfjord-dialekt.

– Jeg ser strikken på skjegget ditt, svarer Daniel kjapt.

OVERLEVERT: Mamma Jill Eggesbø leverer gaver til nissen som skal besøke sønnen Daniel Olsen Eggesbø. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Ikke nisse i eget hus

Så er formiddagens første besøk unnagjort og nissen er tilbake til å være bare Marius igjen. For en liten stund.

– Det var fort gjort, men sånn må det bli når man skal innom mange. Nå bærer det videre til Halden.

Hvem er nisse hjemme hos deg i år?

– Det er sistemann på min rute, så det passer jo veldig fint.