Trakk tilbud, må betale erstatning

Borgarting lagmannsrett mener Retur As er erstatningspliktig etter at selskapet trakk tilbudet.

– Det er en alvorlig situasjon, som styret må diskutere inngående med eieren, sier styreformann Georg Stub.

Renovasjonsselskapet fra Moss, som i fjor omsatte for 61 millioner kroner, skal mandag drøfte en mulig anke til Høyesterett.

– Når man har gitt et bindende tilbud, så må man stå ved det. Det er det lagmannsretten har gitt Kongsberg kommune medhold i, sier advokatfullmektig Camilla Sønju Wilhelmsen hos kommuneadvokaten i Kongsberg.

Gjorde kalkulasjonsfeil

I 2013 deltok Retur As i en anbudskonkurranse om innsamling og transport av avfall for kommunen.

Mosseselskapets tilbud var lavest med 31,6 millioner, RenoNorden ville gjøre jobben for 50,6 og Norsk gjenvinning var dyrets med 53,1 millioner kroner.

–Vi gjorde en kalkulasjonsfeil, den ble vi klar over da vi så resultatet av behandlingen i Kongsberg kommune, sier styreformann Stub. Da varslet vi Kongsberg kommune ved konsulenten umiddelbart.

Mens Kongsberg kommune fant ingen feil ved tilbudet, ifølge advokatfullmektig Camilla Sønju Wilhelmsen hos kommuneadvokaten i Kongsberg.

– Det var snarer det at tilbudet hadde veldig god kvalitet. Det var gode forklaringer og utredninger på hvordan de skulle løse oppdraget. Hun mener Retur AS var nær de andre i tilbudene bortsett fra prisen.

Retur AS tilbød 8 årsverk, av disse var 6 renovatører. De andre to selskapene hadde beregnet 9 årsverk, begge med 8 renovatører. Alle tre selskapene tilbød 5 kjøretøy.

– Men det er spørsmål om type biler og antall personer per bil. Styreformann Georg Stub i Retur AS tror at dersom de hadde regnet riktig er det mye som tyder på at de fortsatt hadde vært billigst.

Stub forteller at de varslet konsulenten til Kongsberg kommune om regnefeilen umiddelbart.

Forberedt på anke

Sønju Wilhelmsen forklarer at de har sett fra andre konkurranser at prisforskjellene kan være store.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett blir det lagt vekt på at tilbyder har risikoen for feil kalkulasjon. Og lagmannsretten var enige med Kongsberg kommune i at de ikke hadde plikt til å avvise dette tilbudet.

I tillegg går det fram av dommen at det gikk mer enn halvannen måned fra tilbudet ble gitt til Retur AS trakk det tilbake.

– Det stusser vi veldig over. Vi kan dokumentere at vi varslet konsulenten umiddelbart.

Mandag kveld skal styre i Retur AS ha møte for å diskutere om de skal anke saken til Høyesterett.

– Kongsberg kommune er forberedt på at det kan komme en anke, men det må vi ta stilling til eventuelt når det kommer, sier advokatfullmektig Camilla Sønju Wilhelmsen hos kommuneadvokaten i Kongsberg.