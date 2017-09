Vil bli kvitt røykere

Sykehuset Østfold avdeling Kalnes vil montere høyttalere ved inngangspartiet for å bli kvitt røykere. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Kommunikasjonssjef ved sykehuset, Bjørn Hødal forteller at personer i vaktrommet skal gi beskjed via høyttalerne at røyking er forbudt.