VM kan ryke for Tommy Kristiansen

Ishockeyspiller Tommy Kristiansen fra Sarpsborg kan bli nødt til å stå over VM på grunn av en skade, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Kristiansen skal undersøkes med MR fordi legene mistenker at han har fått lyskebrokk. I så fall må han opereres for å bli bra.