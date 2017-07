Avviser klage på Grenserittet

Naturvernforbundet fikk ikke medhold på klagen sin over Grenserittets trasé. Grenserittet har fått lov til å arrangere et mindre ritt på en sti i verneområdet, Naturvernforbundet Fylkesmannen i Østfold mener det kan skade naturen. Det er lite sannsynlig, sier miljøverndirektør Karsten Butenschøn hos fylkesmannen, og sier også at det er en alternativ løypetrase klar ved behov.