Mot opprykk for FBK

Fredrikstad ballklubb har stø kurs mot opprykk til eliteserien etter gårsdagens seier mot tabelltoer Fjellhammer. FBK vant 36-16 i Kongstenhallen, og leder to poeng foran nevnte Fjellhammer. Til Fredriksstad blad sier trener Christer Karlsson at laget er i god posisjon for opprykk, men at alle kan slå alle i denne serien.