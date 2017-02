Fant savnet bil, leter etter kvinne

Bilen knyttet til en savnet kvinne fra Moss er oppdaget i Hobøl. Det bekrefter politiet for Moss Avis. Det har vært et omfattende søk etter kvinnen på Jeløy, og politiet ga tidligere i da publikum tipse dem om en rød VW Golf. Nå samler politiet inn info for å avgjøre hvordan de skal lete videre.