Tommy håper Nortura får hente kyllingene hans i natt

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Kyllingprodusent Tommy Bunæs fra Halden frykter at hans kyllinger må avlives på grunn av streiken hos Akademikerne, som trapper opp med å ta ut flere i Mattilsynet mandag morgen.

Uten dispensasjon eller tvungen lønnsnemnd kan Bunæs ende opp med tonnevis av kjøtt som ikke kan brukes til mat.

Akademikernes leder Kari Tønnessen Nordli sa tidligere i dag at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon til Mattilsynets streikeuttatte tilsynskontrollører.

Hvis streiken vedvarer, kan de samme problemene ramme de som produserer andre kjøttvarer. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– I verste fall blir de gasset. Det er uetisk. Da vil vi ha 32.500 kilo kjøtt her som ikke vil gå til mat.

Tommy Bunæs fra Halden er kyllingprodusent på 24. året. Planene er at de rundt 21.600 fuglene han har i kyllinghuset på søndag skal hentes klokka 03:30 natt til mandag. Da er kyllingene 34 dager gamle, som er slaktealderen Nortura opererer med.

Men de planene var lagt før streiken.

Les også Krever lønnsnemnd – ba om avklaring før klokken 1500, har ikke fått svar enda

Kyllinghuset til Bunæs er ikke fullt, noe som gir ham en liten galgenfrist. Det er plass nok til at kyllingene hans kan vokse i noen dager til.

Men så er det slutt.

Bunæs sine kyllinger er klare for slakting, men kan gå i kyllinghuset noen få dager til før Tommy kommer i konflikt med reglene for kyllinghold. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– De kan gå her en fire-fem dager til. Men da går vi over grensa for det som er lov å ha av kylling per kvadratmeter i Norge. Kyllingene vil etter hvert også få problemer med å få luft nok, sier Bunæs.

– Hvis de ikke kan ta imot da, så må de gasses og bæres ut uansett. Det vil jo være en tragedie. Og i verste fall får jeg ikke noe igjen på forsikringen.

Å avlive en del av besetningen kommer heller ikke på tale, siden det er i konflikt med reglene som skal forebygge smitte og spredning av fugleinfluensa og andre sykdommer.

Nei til dispensasjon

Tidligere i dag sa Akademikernes leder Kari Tønnessen Nordli at hun forstår frustrasjonen og bekymringene til bønder og næringsliv, og at hun føler på ansvaret.

Kari Tønnessen Nordli, Akademikernes leder. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Men det er ikke nok til å gi dispensasjon til Mattilsynets streikeuttatte tilsynskontrollører.

Streikeuttak er det eneste virkemiddelet de har, understreker Tønnessen Nordli.

– Vi mener at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon. Det er en streng vurdering. Vi mener at det ikke er fare for liv og helse, og at dette spørsmålet i det vesentlige handler om økonomi.

Når det gjelder tvungen lønnsnemnd, så sier en kortfattet arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna til NRK i kveld at det er partenes ansvar å løse konflikten. Arbeids- og inkluderingsdepartementet følger med på streiken på vanlig måte.

Prøver på nytt

NRK får søndag ettermiddag opplyst at Mattilsynet på nytt har sendt inn flere søknader om dispensasjon. Det sier Lena de Faveri. Hun er direktør ved Avdeling styring.

– Etter ny informasjon om konsekvenser av streiken i dag og i går, og etter innspill fra næringen, har vi vurdert at det er nødvendig å sende enkelte søknader om dispensasjon på nytt. Vi venter på tilbakemelding på om disse blir innvilget.

Klokken 21.00 søndag kveld venter de fortsatt på svar.

– Ingen annen beredskap

– Vi er fortsatt veldig usikre på hva som skjer framover. Vi har foreløpig ikke fått noen dispensasjon for slakt, så i morgen vil det ikke bli noe slakting hos Norsk Kylling. Da må det i så fall skje noe i kveld, og det har vi ikke hørt noe om.

Hilde Talseth er administrerende direktør i Norsk Kylling. Foto: Sigrun Hofstad / NRK

Det sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Hilde Talseth til NRK.

Det er ikke mange dager før de må ut i ulike fjøs å slakte kyllingen på stedet. Men selskapet har kun kapasitet til å slakte ned maks én besetning om dag, og med tanke på dyrevelferden så er ikke det nok, forklarer Talseth.

– Vi har mellom fem og seks bønder som skal slakte hver dag, så det sier seg selv at det har vi ikke anledning til. Vi har ingen annen beredskap, og det er derfor jeg er så urolig. Det er uansvarlig å sette både dyr og bonde i en slik situasjon.

Støtter streik, men frykter konsekvensene

Ole-Kristian Bergerud leder Østfold bondelag. Han håper problemene løses raskt. Han understreker også at deres syn på streiken er at dette er en fullt lovlig lønnskamp.

Lederen av Østfold bondelag, Ole-Kristian Bergerud sier han støtter streiken, men at kyllingprodusentene må forholde seg til de konsekvensene den kan få. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Det støtter vi. Streikeretten har de, for all del. Vi forholder oss til det. Men vi må også forholde oss til det praktiske hos våre produsenter.

Planer lagt lang tid i forkant kan nå sørge for full bråstopp i kyllingproduksjonen.

Om streiken vedvarer, kan de samme problemene ramme de som produserer andre kjøttvarer.

– Det er lagt opp et ganske rigid system i en slik slaktekyllingproduksjon, og også på gris og andre produksjoner der dyrene vokser fort. Dette er planlagt i månedsvis framover.