Tollerne beslaglegger forbudte pinneraketter

– Vi tok fyrverkeri fra to personer som kom med utenlandstoget fra Göteborg i går kveld. De forsøkte å ta med seg ti pinneraketter og to pakker med andre fyrverkerier, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollkontroll til NRK.

Det er helt forbudt for privatpersoner å bestille eller ta med seg fyrverkeri til Norge fra utlandet.

Alle som skal ta med seg dette må ha kompetansebevis fra Norsk brannvernforening og tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Unntaket er små stjerneskudd, knall-bon-bon, party-poppers og kruttlapper.

Men det er det ikke alle nordmenn som har fått med seg, eller bryr seg noe særlig om.

Leveres til brannvesenet

Så langt i desember har tollerne på Svinesund beslaglagt 152 pinneraketter, 50 batterier og 38 pakker med diverse fyrverkeri, forteller Fredriksen.

– Det er nok veldig mange som tar en sjanse når de likevel er i Sverige og handler. De faller nok for fristelsen. Men hvis de blir stanset og kontrollert, så blir de også fratatt alt av fyrverkeri, understreker seksjonslederen.

På grenseovergangen i Ørje har fyrverkeribeslaget eksplodert det siste døgnet.

– Vi har hatt tre beslag og alle har vært det siste døgnet. Det er totalt 18 batterier, 66 pinneraketter og sju pakker med kinaputter, sier kontorsjef Gro Lene Gundelsby.

Det er flere som har forsøkt å smugle pinneraketter inn i Norge i år. Men mange av dem blir stanset av tollere ved grenseovergangene. Foto: Tolletaten

Begge de to sier at det er romjula som er høytid for fyrverkerismugling, og at de dermed forventer enda flere beslag før nyttårsaften.

Og for dem som måtte lure; de beslaglagte fyrverkeriene blir ikke en del av tollernes nyttårsfest.

– Vi har en avtale med brannvesenet og leverer alt til dem for destruering, sier Fredriksen på Svinesund.