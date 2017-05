Tok opp jakten på stjålet kompressor

– Det er nesten hentet rett ut av en film, det er vel noe av det mest spennende vi har vært med på, sier John Smith, som er avdelingsleder for bedriften Greenblaster på Østlandet.

Natt til mandag ble Smith oppringt med beskjed om at det hadde vært et innbrudd i bedriftens lager i Halden. Tyvene hadde tatt med seg en kompressorhenger til en verdi av en kvart million.

Det var Mikael Møllerop, den nærmeste naboen til lageret, som ringte og varslet både Smith og politiet om tyveriet.

En patrulje ble sendt ut og de kom etter hvert over en hvit kassebil med motorhavari på veien mot Kornsjø.

– Sammen med denne bilen fant de også kompressoren. Politiet gjorde beslag og ringte til Viking og Mikael og ba dem om å hente hengeren. Men så ble patruljen omdirigert til en alvorlig trafikkulykke og måtte dra fra stedet, forteller Smith.

John Smith sitter på kompressorhengeren etter at den hadde kommet til rette igjen. Foto: Privat

Fulgte oljespor

Men da Viking og Møllerop kom for å hente hengeren, hadde tyven klart å få start på bilen og stukket av gårde med hengeren igjen.

Politiet ble varslet på nytt og det ble på satt igang en ny leteaksjon. Samtidig kjørte John Smith fra Oslo til Halden. Der møtte han Møllerop, kameraten og to patruljer fra politiet, og sammen la de en plan for hvor de skulle begynne å lete.

John Smith og Mikael Møllerop fulgte etter oljesølet og fant tyven som hadde stjålet kompressorhengeren. Foto: Privat

– Etter to timer måtte politiet gi opp og dra tilbake til Halden. Men vi bestemte oss for å fortsette søket på egenhånd, sier Smith.

De dro tilbake til stedet hvor politiet hadde kommet over den havarerte bilen og oppdaget at det var oljesøl på bakken. Sporene ble fulgt til en stikkvei noen hundre meter lenger ned i gata.

På stikkveien var det en bom som var brutt opp, så Smith og Møllerop fulgte veien videre og kom til en liten hytte. Ved hytta sto både den hvite varebilen og hengeren med kompressor.

– Tyven hadde tatt seg inn i hytta, så vi ringte til politiet og ga beskjed om at vi hadde funnet ham. Vi fikk beskjed om å vente på stedet til en patrulje kom, sier Smith.

Politiet ble varslet og dro ut for å pågripe tyven på fersk gjerning. Foto: John Smith/Privat

Varetektsfengslet

Han forteller videre at det viste seg at det var bunnpanna på den hvite kassebilen som hadde røket, og at tyven hadde tatt olje fra kompressoren for å få start på bilen igjen.

– Mens vi sto der utenfor hytta og ventet på politiet, så kom det plutselig ut en liten skallet mann, med store øyne og ansiktet fullt av olje, ler Smith.

Både tyven og en annen mann er varetektsfengslet for tyveriet og flere andre kriminelle forhold, bekrefter krimsjef Mona Bergseth hos Halden-politiet til NRK.