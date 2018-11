Toget fikk klarsignal selv om anleggsmaskin sto på skinnene

I januar kolliderte et tog på Østfoldbanen med en veiskrape på Høium planovergang i Fredrikstad i Østfold.

Toget hadde fått klarsignal til å passere planovergangen. Men som Statens havarikommisjon skriver i en ny rapport:

«(...) dette signalet er ikke en garanti for at det ikke kan stå større objekter i sporet».

– Det kan stå en bil eller et kjøretøy på en planovergang uten at det blir oppdaget. Det var det som skjedde i Østfold, sier Kurt Olsen, avdelingsdirektør for Jernbaneavdelingen i Statens Havarikommisjon for transport.

Les også: Her kjører godstoget på personbilen på Østfoldbanen

Toget fikk store skader i sammenstøtet med veiskrapen. Det måtte også byttes 600 betongsviller i sporet. Foto: NSB

Bommene gikk ned

Sjåføren på veiskrapen hadde fått motorstopp midt på planovergangen. Klokka var litt over elleve på kvelden, og det var svært mørkt. Sjåføren ringte nummeropplysningen for å få kontakt med NSB. Samtidig gikk bommene ned.

Siden bommene sto i normalposisjon, fikk toget klarsignal til å kjøre. Sjåføren på veiskrapen forsøkte å signalisere med lyset fra mobiltelefonen sin, men togføreren oppfattet ikke dette som et faresignal og så ikke veiskrapen før toget var omtrent 150 meter fra planovergangen.

Fire personer ble lettere skadet i sammenstøtet. Veiskrapen ble totaltvrak, toget fikk omfattende skader og skinnegangen måtte repareres for 2 millioner kroner.

I juni ble også en bil påkjørt av et godstog etter å ha blitt fanget mellom bommene i Moss. Det gikk cirka to minutter fra bommene gikk ned til bilen ble påkjørt. Ingen ble skadet i ulykken.

Flere personer prøvde å varsle toget før det kjørte på personbilen. Video: Simen Kristiansen/Utrykningsnytt. Du trenger javascript for å se video. Flere personer prøvde å varsle toget før det kjørte på personbilen. Video: Simen Kristiansen/Utrykningsnytt.

Ulykkes-stopp i Sverige

Olsen i Havarikommisjonen sier at det finnes tekniske systemer som kan oppdage at noe står i planovergangen og gi beskjed slik at toget blir stoppet. Et slik system finnes ikke i Norge, men har vært i bruk i Sverige siden 1983.

Etter det har det ikke vært noen ulykker på svenske planoverganger.

– Vi anbefalte Bane Nor om å gå for en slik løsning i forbindelse med en annen hendelse på en planovergang i Østfold, men de valgte å ikke følge vår anbefaling, sier Olsen.

I rapporten om ulykken på Høium planovergang anbefaler Havarikommisjonen at det likevel gjøres noe for å unngå flere hendelser.

– Denne gangen anbefaler vi at man i allefall merker planovergangen med stedsnavn og nødnummmer du kan kontakte hvis du sitter fast. Vi håper at dette blir hørt, sier han.

Til behandling

Rapporten er nå sendt til Statens jernbanetilsyn for behandling. Tilsynet kan i sin konklusjon gi anbefalinger om hva Bane Nor bør gjøre.

– Vi har mottatt rapporten og starter saksbehandlingen nå, sier kommunikasjonsrådgiver Terje Owrehagen i Statens jernbanetilsyn.

NRK har vært i kontakt med Bane Nor, som ikke vil kommentere rapporten før den er ferdig behandlet hos jernbanetilsynet.