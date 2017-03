To unge gutter alvorlig skadd i MC-ulykke

Fra eliteserien til 6. divisjon

Lars Kristian Eriksen har signert for sjettedivisjonsklubben Tune IL, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Eriksen er gift med bloggeren «Fotballfrue», Caroline Berg Eriksen, fra Sarpsborg. Eriksen spilte for eliteserieklubben Odd fra 2012 og frem til sesongslutt i fjor. Raymond Kvisvik er også klar for Tune IL.