To ukers varetekt for Mysen-mann

Mannen som forskanset seg i Mysen tirsdag skal sitte to uker i varetektsfengsel. Det skriver Smaalenenes Avis. Mannen er siktet for brudd på våpenloven og flere andre overtredelser, etter at det ble funnet eksplosiver og håndvåpen hos mannen etter tips fra publikum.