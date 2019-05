Politiet opplyste om ulykken på Twitter i 12-tiden på nasjonaldagen.

Ifølge politiet ble to personer skadd i forbindelse med saluttering. En av dem skal være hardt skadd, men stabil. Begge er fraktet til sykehus.

– Det har skjedd en ulykke som ikke egentlig skulle kunne skje. Vi skjønner egentlig ikke hvordan det har skjedd. Det er noe som har gått av under lading av kanonen, sier leder av foreningen på Høytorp fort, Jostein Flåøien til NRK.

Ordføreren: – Uforklarlig

Ordfører, og leder av 17. mai-komiteen i Eidsberg, Erik Unaas var på Høytorp fort sammen med 60-70 andre personer da uhellet skjedde.

– Vi har saluttering fra fortet hvert år på nasjonaldagen. Midtveis i salutteringen var det en patron som på en uforklarlig måte eksploderte. En av kanonbetjentene ble alvorlig skadd, men vi har fått tilbakemelding om at det ikke er livstruende, sier han til NRK.

Ordfører Erik Unaas i Eidsberg i samtale med politiet etter uhellet. Foto: Freddie Larsen

Kanonene blir betjent av seks skyttere under salutteringen. Det skal ifølge Unaas ikke ha vært noen fare for tilskuerne.

– De som står for salutteringen er utrolig profesjonelle. Området ble sperret av med sikkerhetssoner og dette er folk som besitter mye kompetanse og som er godt skolert. Det er uforklarlig at dette skulle skje, sier han.

Sperret av området

Politiet skriver på Twitter at det ikke blir noen videre salutt og at de blir værende på stedet slik at ikke nye uhell skal oppstå. Forsvaret er også kontaktet for å ta hånd om ammunisjonen.

– Området er sperret av nå, så får politiet etterforske hva som har skjedd, sier Flåøien.

Høytorp fort er Norges største innenlandsfestning, og ble bygget i perioden 1912 til 1918. Det salutteres med 21 skudd med kanoner fra fortet den 17. mai. Det er Foreningen for Høytorp fort som står for salutteringen.

Ordfører Unaas sier til NRK at de som var på plassen nå blir ivaretatt av kommunens kriseteam, i samarbeid med foreningen og helsepersonell.

Unaas berømmer samtidig nødetatene for måten de håndterte ulykken på.

– Det skjedde kjempefort og kom helt uforberedt på oss. Men den ble profesjonelt håndtert og alle nødetatene var veldig raskt på stedet. De var godt samordnet og flinke til å orientere. Det var en stor betryggelse for alle som var på fortet, sier han.