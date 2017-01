Ifølge politiets operasjonsleder Villy Meier var begge de to pågrepne inne i lokalene til kiosken da tyveriet skjedde.

Kiosken ligger i Gunnar Nilsens gate i Fredrikstad sentrum.

– Rundt 17-17.30 kom det to unge gutter inn i kiosken. Den ene kjøpte en brus, mens den andre spurte om jeg hadde en printer. Jeg skulle være snill mot ham, så jeg tok han med inn på bakrommet for å vise ham datamaskinen, forteller innehaver Ismail Temur.

Låste kameraten inne med tyven

Etter å ha hjulpet til med printeren, spurte gutten om han kunne få kjøpe noen høyttalere eller annet datautstyr.

– Jeg sa at han kunne få to gamle høyttalere hvis han var interessert, så vi gikk inn på bakrommet igjen. Plutselig kom kameraten min inn og fortalte at det var en gutt som hadde løpt ut av butikken. Da skjønte jeg at det hadde skjedd noe og da jeg åpnet kassa så jeg at pengene var borte, forteller Temur.

Innehaveren gikk raskt ut av kiosken og låste døra før han ringte til politiet.

– Den ene var i lokalene da politiet kom til stedet, mens den andre hadde klart å komme seg unna, sier operasjonsleder Villy Meier til NRK.

Ismail Temur forteller at det er første gang han har opplevd å bli frastjålet noe.

– Jeg ble ikke redd, men jeg var nervøs fordi gutten hadde med seg en stor kniv og jeg låste kameraten min inne sammen med han. Det kunne ha blitt veldig farlig og det angrer jeg på, forteller han.

Det var i denne tippekiosken i Fredrikstad sentrum at tyveriet skjedde. Foto: Odd Skjerdal/NRK

Ringte tyven

Snaut 40 minutter etter at politiet skrev om tyveriet på Twitter, kom en ny oppdatering om at begge personene var pågrepet.

Meier beskriver pågripelsen av den andre personen som «særdeles godt politiarbeid».

– Vi fikk etter hvert en mistanke om hvem den andre personen kunne være. Politiet ringte til vedkommende, og ble enig med ham om at han skulle møte opp på dertil egnet sted. Det gjorde han, og han påviste samtidig hvor pengene de hadde stjålet var, så de har nå også kommet til rette.

Begge de to tyvene ble tatt med inn til avhør på politistasjonen.

– Den ene ble pågrepet inne i lokalet og den andre erkjente straffskyld da han møtte politiet, avslutter Meier.