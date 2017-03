To personer gikk gjennom isen i Sarpsborg

Et redningshelikopter, politi, brannvesenet med dykkere og ambulansepersonell rykket ut til Børtevannsveien i Sarpsborg fredag ettermiddag. Politiet fikk melding om en person gjennom isen klokka 17.38.

– Det var vitner på land som meldte ifra til AMK. Den første meldingen gikk ut på at det bare var en person som hadde gått gjennom isen, men vi fikk raskt bekreftet at det var to personer i råka, sier operasjonsleder i politiet, Paul Horne til NRK.

Da nødetatene kom frem til stedet i nordenden av Isensjøen, fant de ei råk i isen.

DYKKERBIL: Brannvesenet rykket ut med dykkerbil til Isesjøen i Sarpsborg. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Overflatereddere fra brannvesenet tok seg ut til råka. Der lå det en person som var tydelig sliten der han hang, forteller innsatsleder på stedet, Arve Hermansen.

Ytterligere en person hadde vært i vannet, men han reddet seg selv opp.

– Han hadde gjort et forsøk på å redde førstemann. Han var kald og lå i sivkanten, sier Hermansen.

De forulykkede skal ifølge politiet være menn i 40-årene.

Sendt til sykehuset

Mannen som lå i råka ble tatt opp av redningshelikopter og er fløyet til sykehuset Østfold Kalnes. Han var nedkjølt, men våken. Den andre personen ble tatt hånd om av ambulansepersonell og er sendt med ambulanse til legevakta i Sarpsborg.

Politiet vet ikke foranledningen til ulykken og jobber med vitneavhør på stedet.

– Det ligger en ATV i en ganske stor råk. Da gjenstår det for oss å innhente vitneforklaringer om hvorvidt én eller flere har vært på firehjulingen når ulykken inntraff, sier innsatslederen.

POLITI: Innsatsleder Arve Hermansen oppfordrer alle til å utvise forsiktighet før de ferdes på isen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Politiet oppfordrer folk til å være forsiktige med å ferdes på isen i Østfold.

– Man må utvise den største forsiktighet når man ferdes på is i hele distriktet. Det er vårløsning og isen smelter og er usikker mange steder, sier innsatsleder Hermansen.