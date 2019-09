Arnt Frode Jensen er ordfører i en av kommunene som heter Herøy. Hos ham i Nordland har de ingen planer om å bytte navn for å slippe å hete det samme som kommunen i Møre og Romsdal. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det spørsmålet diskuteres ikke.

Spørsmålet var om Herøy kommune i Nordland har diskutert å bytte navn, men svaret fra ordfører Arnt Frode Jensen tyder absolutt ikke på det. For selv om kommunen han leder deler navn med en kommune i Møre og Romsdal, er det uaktuelt å finne på noe annet navn.

Det har heller ikke vært vurdert i den andre Herøy kommune, ifølge ordfører Arnulf Goksøyr.

For to år siden var det seks par kommuner som delte navn med en annen kommune. Men etter diverse runder med kommunesammenslåinger og navnebytter, er det nå bare to igjen. I tillegg til Herøy, er det de to kommunene som deler navnet Våler.

Rent praktisk

Våler (i Østfold) og Våler (i Hedmark) er godt vant med å bli forvekslet – selv om de ligger i ulike fylker.

Reidar Kaabbel er ordfører i Våler i Østfold. Han har flere historier om hvordan de to Våler-kommunene har blitt forvekslet. Foto: Våler Kommune

– Vi har blitt kjefta huden full av folk som ringer om vedtak og byggesaker. Vi tar det imot, nøster i det og finner ut at de har ringt til feil Våler. Sentralbordpersonalet har blitt godt kjent med telefonlistene i den andre Våler, sier ordfører Reidar Kaabbel i Våler i Østfold.

Ordfører Lise Berger Svenkerud i Våler i Hedmark bekrefter at det har blitt litt surr.

– Det hender at folk som skal på møter eller presentasjoner dukker opp i feil fylke. Forsikringsselskaper og departementer ringer også feil kommune om saker, sier hun.

For kommunene løser det seg ved at de ansatte har tunga rett i munnen. Men for et par som hadde tenkt til å gifte seg gikk det faktisk nesten galt, forteller Kaabbel.

– De bestilte vielse i Våler og da stilte vi selvfølgelig opp. Så ble bestillingen dobbeltsjekket, og det ble oppdaget at det hadde havnet i feil Våler. Det hadde vært forferdelig hvis vi sto klare på kommunehuset i Østfold, og brudeparet sto klart på kommunehuset i Hedmark. Det var bare flaks at det ble oppdaget i tide, ler Kaabbel.

Han legger til at han håper paret ble lykkelig gift i Hedmark.

– Det går aldri så langt at det blir noe alvorlig, men det er litt lattervekkende og spesielt, ler Svenkerud.

Skilte tvillinger

Kommuner som deler navn har tidligere vært tema på Stortinget da Sverre Myrli stilte spørsmål til kommunalministeren.

Siden den gang har flere av «tvillingkommunene» skilt lag. I alle kommunene som har endret navn, har regionreformen og kommunesammenslåingene hatt en betydning.

I Hordaland har Os slått seg sammen med Fusa og fått det nye navnet Bjørnafjorden. Dermed er Os i Hedmark nå alene om navnet.

Sande i Vestfold har blitt sammenslått med Holmestrand, og tar navnet Holmestrand. Sande kommune i Møre og Romsdal er nå alene om navnet.

Bø (i Telemark) og Sauherad kommuner har blitt slått sammen til Midt-Telemark kommune. Dermed er Bø i Nordland alene om navnet.

Nylig vedtok kommunestyret i Nes i Buskerud å endre navn til Nesbyen. Dermed unngår de å dele navn med Nes i Akershus, som de nå vil havne i samme fylke som.

Verken i Våler i Østfold eller Hedmark har det vært tema å endre kommunenavnet.

FORSVINNER: Forrige uke ble det bestemt at Nes kommune i Buskerud skal bytte navn til Nesbyen. Dermed er det bare to «tvillingkommuner» igjen i landet. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Navn må endres

At antallet kommuner går fra 428 til 358, får også andre konsekvenser.

Blant annet må mange veier bytte navn for å unngå forvirring. Bare i Indre Østfold, der fem kommuner blir til én, må rundt hundre veier skifte navn før sammenslåingen i 2020, skriver Kommunal Rapport.

I de andre 42 nye kommunene er det til sammen i overkant av 500 veier med like navn som må endres.