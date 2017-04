To nordmenn i arresten

Klokken 14.00 hadde to nordmenn blitt tatt med til politihuset i Strömstad, opplyser politiet til Sarpsborg Arbeiderblad. En av dem ble tatt for fyll og den andre er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. – Det er ellers god stemning og vi håper det blir værende slik utover kvelden, sier Nina Heyden, som er sjef for innsatsstyrken i Strömstad.