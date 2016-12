Anmeldt for falsk forklaring etter trafikkulykke

Ifølge politiet er det snakk om en singelulykke med to personer involvert. Ulykken skjedde på fylkesvei 22 ved Iddsletta i Halden.

– Føreren av bilen kom seg ut av bilen på egen hånd, men passasjeren ble sittende fastklemt etter ulykken. Han var ved bevissthet hele tiden, men han må ansees å være alvorlig, men ikke livstruende skadd. Føreren er lettere skadet, forteller operasjonsleder Terje Marstad til NRK.

Begge de to mennene i henholdsvis 20- og 40-årene fortalte politiet at det også hadde vært en tredje person i bilen.

– De hevdet begge to at føreren av bilen hadde stukket av fra ulykken. Vi rekvirerte dermed et Sea King redningshelikopter, politihunden og ekstra mannskap for å lete etter en antatt skadd tredjeperson, forteller Marstad.

– Kostbar affære

Senere kom imidlertid politiet i kontakt med den første personen som kom til ulykkesstedet, og vitnet forklarte at dette ikke stemte.

– Politiet har svært god grunn til å tro at det de to fortalte ikke var sant. Dette er noe vi ser svært alvorlig på, da vi satte i gang et stort apparat for å lete etter en tredje person. Det er en svært kostbar affære og noe man må vurdere om vi skal be om erstatning for, sier Marstad.

Føreren av bilen, en svensk mann i 20-årene, blir anmeldt for uaktsom kjøring og kjøring uten førerkort. Politiet mistenker også at han var ruspåvirket.

Begge de to anmeldes i tillegg for falsk forklaring for politiet. Ifølge operasjonsleder Marstad er begge mennene kjenninger av politiet i Sverige.