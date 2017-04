To biler stjålet

To biler er stjålet fra et firma i Iddeveien i Halden. Politiet opplyste tidligere i kveld at en hvit Renault var stjålet fra bedriften, men Terje Marstad hos operasjonssentralen forteller at det nå er snakk om enda en bil. Den andre bilen skal være en grå Nissan Vivaro. Begge bilene er varebiler, og var lastet med verktøy. Politiet ber om tips dersom noen kan ha sett bilene i går kveld eller i dag tidlig.