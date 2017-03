To anmeldt i Fredrikstad

To menn ble anmeldt av politiet i Østfold i løpet av natten. Først ble en mann i tenårene arrestert rundt klokken ett for å urinert på offentlig sted, og for ikke å ha etterkommet politiets pålegg. Klokken ti over halv fire ble en mann i femtiårene anmeldt for ordensforstyrrelser i Fredrikstad sentrum. Det opplyser politiets operasjonssentral på Twitter.