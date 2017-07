Tjente penger tross nedleggelse

Moss lufthavn Rygge fikk et driftsoverskudd på 6,3 millioner kroner i 2016, til tross for at flyplassen stengte 1. november. Det viser årsregnskapet for eierselskapet Rygge Sivile Lufthavn AS. Året før, i 2015, hadde Rygge et overskudd på driften på 33 millioner.