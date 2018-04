En mann i 30-årene fra Buskerud møter onsdag i Halden tingrett, tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 og 14 år, og for voldtekt. Han er også tiltalt for å ha innehatt bilder og videoer som viser seksuelle fremstilling av barn og for å ha vist seksuell krenkende atferd ovenfor barn.

– Han erkjenner deler av tiltalen som går på for ung alder. Derimot erkjenner han ikke det som går på tvang, vold og forledning, sier mannens advokat, Knut Agrim Øvergaard.

Helt siden 2009 skal mannen ifølge tiltalen ha hatt seksuell omgang med flere mindreårige jenter flere steder på Østlandet. Totalt møter 13 jenter for å vitne i retten.

Buskerud-mannen er tiltalt for ett tilfelle av sovevoldtekt og for voldtekt av en 14 år gammel jente i Moss 2016.

Pågrepet etter voldtektsanmeldelse

Mannen ble pågrepet etter at jenta anmeldte voldtekten. Hun husket ikke mannens navn, men beskrivelser av mannen, hans bil og lignende førte til at mistanken ble rettet mot Buskerud-mannen.

Mannens advokat forteller at varetektsfengslingen har vært tung for mannen. Foto: CHRISTIAN NICOLAI BJØRKE / NRK

Under etterforskningen dukket det opp flere mindreårige jenter som har vært i kontakt med den tiltalte. Politiet har ikke lykkes i å finne identiteten til alle jentene.

Etter at mannen ble pågrepet i august 2016 har han sittet i varetekt.

– Han syns det er leit med forholdene der han mener anmeldelsene er uriktige, sier mannens advokat.

Tok kontakt med jenter via app

I tillegg til seksuell omgang med mindreårige, skal mannen også ha sendt meldinger med seksuelle tilnærminger til flere mindreårige jenter via appen musical.ly høsten 2016.

I en av meldingene skal mannen ha skrevet: «Wow du er deilig og har deilige sugelepper.»

Buskerud-mannen er glad for at saken nå er klar for retten.

– Han har sittet lenge i varetekt. Det har vært en stor påkjenning, sier Øvergaard.

Buskerud-mannen er tidligere vært dømt for seksuell omgang med mindreårige.