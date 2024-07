Tiltalt for å ha bortført sin egen datter fra barnevernet

En kvinne i 40-årene er tiltalt for å ha bortført sin egen datter fra en barnevernsinstitusjon i 2021.

En barnevernsmotstander bladde opp 19.000 kroner for et privatfly som fraktet tiltalte og datteren hennes til Polen. I fjor ble han dømt til et halvt års fengsel for medvirkning til grov omsorgsunndragelse.

Datteren var tolv år da hun og moren dro fra Norge. I tiltalen kommer det frem at de oppholdt seg i Polen i halvannet år.

Kvinnen er tidligere dømt for å ha unndratt datteren fra barnevernets omsorg. Rettssaken skal etter planen gå i Søndre Østfold tingrett i slutten av oktober.