Tilstår underslag av 13 millioner fra sykehus

Ifølge siktelsen sørget mannen for at sykehuset ble belastet for i underkant av 13 millioner kroner, samtidig som pengene i det vesentlige ble overført til hans egne kontoer.

Forholdet anses som grovt, da beløpene er store, fordi han har kunnet gjøre handlingene i kraft av sin stilling og han benyttet uriktig regnskapsdokumentasjon.

– I denne saken er status at vi har sendt den til tingretten for behandling som en såkalt tilståelsessak, sier politiadvokat Jahn Schei til NRK.

Brukte pengene på oppussing

Mannen underslo penger ved å forfalske kopier av genuine fakturaer og produsere fiktive fakturaer fra leverandører til Sykehuset Østfold.

Ved hjelp av de fiktive fakturaene underslo han til sammen 9,5 millioner kroner, under påskudd av at dette var varer og tjenester fra flere av sykehusets store leverandører.

Politiadvokat Jahn Schei forteller at mannen blant annet har brukt pengene til Sykehuset Østfold til å pusse opp sin egen eiendom. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Nesten hele summen ble overført direkte videre til hans private konto.

I tillegg belastet han sykehusets konto for ytterligere 3,5 millioner kroner. Summene var blant annet knyttet til reelle private kjøp til seg selv. Han misbrukte innloggingsdetaljene til sin sjef for å anvise fakturaene.

– Pengene har i all hovedsak gått til personlig forbruk og oppussing av en eiendom. Noe av pengene er brukt opp, men mye av pengene, rundt 3,5 millioner kroner, står nå på politiets beslagskonto. Vi ønsker ikke å si hva som er straffepåstand. Men strafferammen er på seks års fengsel, sier Schei.

Underslagene fra sykehuset skjedde i en årrekke, fra august 2011 til desember 2015.

Mannen overførte også i overkant av én million kroner fra sin grandtantes bankkonto til seg selv. Han tilbakebetalte senere 900.000 kroner, penger som han hadde tatt fra sykehuset.

Ønsker å gjøre opp for seg

Saken startet da politiet mottok en anmeldelse fra Sykehuset Østfold i 2015. Han ble pågrepet og siktet for grovt underslag to dager før julaften.

Da mannen ble varetektsfengslet ble det gjort kjent at underslaget skal ha vært på 6,4 millioner kroner. Dette ble senere oppjustert til ni millioner kroner.

I den endelige siktelsen er summen altså på nesten 13 millioner.

I fjor sommer sa hans forsvarer Kristin Morch til NRK at mannen hele veien har vært samarbeidsvillig og at han har et ønske om å gjøre opp for seg.

– Han ser for seg at det blir en straff og et erstatningskrav, og han ønsker et samarbeid siden dette er noe han vet vil komme. Det har vært en god dialog med både politiet og sykehuset om hvordan dette kan ordnes praktisk, forteller Morch.