Tilstår russesvindel for 100.000 kr

En Sarpsborg-mann har innrømet for politiet at han har svindlet russ for et sekssifret beløp. Han ble pågrepet i går, og har erkjent at han utga seg som selger av billetter til russens landstreff. Det skriver sa.no. Et 20-talls russ, de fleste fra Hordaland, har anmeldt mannen.