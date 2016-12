Til salgs: Flyplassutstyr til 10 mill.

– Vi gjør dette først og fremst fordi utstyret blir ødelagt ved å stå stille. Starter man opp igjen, så starter man opp med et annet driftskonsept der man ikke har alt utstyret selv, sier administrerende direktør Pål Tandberg ved Rygge sivile lufthavn (RSL).

En drøy måned etter at det siste flyet lettet fra Rygge, har eierne lagt ut i alt 54 gjenstander på en nettauksjon.

En del av utstyret er tilpasset flyplassdrift, mens det også ligger mindre særegne gjenstander ute.

Uklart om det blir mer flyplassdrift

TIL SALGS: Pål Tandberg og RSL selger utstyr for mer enn 10,5 millioner kroner. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Onsdag var det visning av utstyret. Blant gjenstandene er en feiebil til minimum 1,5 millioner kroner, hjullaster, lastebil, tilhengere, snøskuffer, brannpumpe og gressklipper.

Onsdag ettermiddag har det kommet inn bud på 14 av gjenstandene. Den samlede salgsprisen på varene er minimum 10,5 millioner kroner.

Det er fortsatt helt uvisst om flyplassen blir gjenåpnet som sivil flyplass. En gruppe som kaller seg Rygge Airport jobber med å få på plass alt som trengs, men det er høyst usikkert om de lykkes, og når det eventuelt kan bli flytrafikk igjen.

Anbefaler annen modell

Tandberg mener at dersom nye eiere skal starte opp igjen, anbefaler han at de velger en helt annen modell for å drifte flyplassen.

I så fall trenger de heller ikke så mye utstyr som de nåværende eierne har hatt.

– Da vil vi anbefale at private aktører leverer for eksempel brann- og redningstjenester, og at de selv stiller med slikt utstyr, sier Tandberg.

Flyplassdirektøren mener dessuten at denne typen utstyr heller ikke har godt av å bli stående ubrukt over tid.

– Dette er heller ikke et komplett sett, for forsvaret har ganske mye utstyr de også, sier Tandberg.