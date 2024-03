Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Den muslimske misjonæren Yousuf Dawah sier han har hjulpet til med 17 konverteringer til islam under ramadan, noe som møter kritikk.

Muslimer over hele verden markerer fastemåneden ramadan. Det har den muslimske misjonæren Yousuf Dawah brukt godt.

I løpet av denne måneden skal han ha hjulpet til med 17 konverteringer til islam, som han legger ut på sosiale medier som TikTok og Facebook.

Det får han kritikk for av TikTok-profil Tim Enersen som kaller seg «sterketim».

Tim Enersen kritiserer Yousuf Dawah for å konvertere unge og sårbare muslimer. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Vi er flere som har trodd at han har presset folk. Nå vet jeg ikke eksakt hva å konvertere er, men han har en posisjon der han kan påvirke andre, sier Tim Enersen.

I én av videoene Yousuf Dawah har lagt ut på sosiale medier, vises det at en 16 år gammel gutt konverterer. NRK har ikke fått bekreftet guttens alder.

– Det er veldig dumt og jeg mener foreldrene bør bli involvert. Hadde mine barn gjort noe sånt, så hadde jeg ønsket å vite noe i forkant, sier Enersen.

Avviser kritikken – ble selv muslim som 16-åring

NRK kjenner ikke til alderen til de øvrige personene som Dawah har hjulpet med å konvertere under ramadan.

Yousuf Dawah er en kjent personlighet på flere sosiale plattformer. Dette er ikke hans egentlige navn, men han hevder at han får trusler om navnet hans kommer ut.

Misjonæren tilhører organisasjonen Dawah Norge og bruker mye tid på å reise rundt i Norge for å forkynne islam.

Yousuf Dawah bruker utallige timer på å forkynne islam. Her fra en samling i Kristiansand tidlig i mars-måned. Foto: Dawah Norge

– Allah sier i koranen at det ikke er tvang i religionen. På videoene mine, spør jeg alltid folk om de har blitt tvunget til valget sitt. Det har de ikke, sier han.

Dawah viser til at han selv ble muslim i 2001, da han var 16 år gammel. Han er ikke enig i at dette er sårbare mennesker som presenteres for islam.

– De som mener at 16-åring er for ung til å bli muslim eller er i en sårbar situasjon, så var jeg selv 16 år da jeg ble muslim, og jeg er muslim i dag, svarer han.

– I Norge velger folk den religionen de selv ønsker.

– Handler om å vise styrke

I Norge er det lov å misjonere, og det er heller ingen aldersgrense for hvor gamle konvertitter må være.

Likevel kan det være problematisk med barn i så ung alder, mener en av Norges fremste forskere på Islam.

Marius Linge, forsker ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Foto: Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

– Det handler om å vise styrke innad i gruppen han tilhører, ved å vise at han klarer å konvertere til islam, sier forsker ved KIFO, Marius Linge.

Han viser til at flere store norske moskeer unngår å misjonere med samme pågående metode, og spesielt ikke unge barn.

– Grunnen til at moskeene ikke gjør dette er fordi de ønsker seg en stabilitet i livene til de som kommer til religionen deres, sier Linge.

– Tar aldri kontakt med folk

Metoden Yousuf Dawah bruker er å snakke med folk på telefon eller møte dem i ansikt til ansikt for å hjelpe til med å lese trosbekjennelsen.

Han understreker at aldri har kontaktet noen, men at folk som vil konvertere tar kontakt med ham.

– Folk kontakter meg etter at de har studert islam og ønsker en samtale. Jeg tar aldri kontakt med folk. De tar kontakt med meg, sier Dawah.

I kommentarfeltet på sosiale medier får Dawah stor støtte fra norske muslimer. Det setter han pris på – og bryr seg dermed ikke om kritikken.

– Islam blir kun gyldig som en trosretning hvis du tror på det hundre prosent fra ditt hjerte, sier Dawah.