– Går det an å være så idiotiske?

MEKANIKER: Ulf Larsen jobbet som mekaniker på flyplassen før den ble lagt ned. Foto: Lotte Olsen / NRK

Ulf Larsen er tilbake på Rygge tre måneder etter at han mistet jobben her. Han er ikke nådig i sin karakteristikk av Høyres snuoperasjon rundt flypassasjeravgiften.

– Dette kunne de ha gjort tidligere, da ville de ha berget 529 arbeidsplasser. De hadde opprettholdt en flyplass, som gikk med overskudd, sier Larsen.

Det var Høyres landsmøte som fredag vedtok at partiet vil skrote avgiften som har fått skylda for at Rygge gikk ned og erstatte den med en annen miljøavgift mot flybransjen som ikke er konkretisert.

– Tom for ord

Bak forslaget står Høyre i Østfold.

– I forslaget, som landsmøtet har sluttet seg til, sier vi at det skal være en beskatning på miljøfiendtlig aktivitet, som flyaktivitet er. Men da må man utrede en avgift som faktisk treffer bedre enn det flypassasjeravgiften har gjort, sier ordfører i Moss, Tage Pettersen (H).

OPPGITT: Tidligere tillitsvalgt for de Aviatoransatte på Moss lufthavn Rygge, Iselin Blakkestad, er forbanna. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Jeg blir litt tom for ord og ganske forbanna. Dette har vi fortalt dem veldig lenge, sier Iselin Blakkestad til NRK.

Blakstad er tidligere tillitsvalgt for de Aviatoransatte på Rygge. Hun er oppgitt.

– De kunne ha stoppet flypassasjeravgiften med en gang. Jeg føler egentlig at de nå sier at de skal fjerne den bare for å redde sitt eget skinn og for å sanke stemmer til valget.

Mener Høyre ikke kan klandres

HØYRE: Nikolai Astrup er leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Begeistringen for den avgiften har aldri vært enorm i Høyre, og ble heller ikke foreslått av regjeringen. Men jeg har forståelse for at man er opprørt i Østfold, sier leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H).

Han mener at Høyre ikke kan klandres for at flyplassen i Østfold ble lagt ned.

– Moss lufthavn Rygge hadde store utfordringer i utgangspunktet. Ryanair som flyttet fra Rygge, men som nå flyr fra Gardermoen, flyr derfra med den samme flypassasjeravgiften som de ville ha flydd med fra Rygge. Og de flyr fra Torp og Haugesund og mange andre flyplasser i Norge. Det å legge skylden på denne avgiften for nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge mener jeg er feil, sier Astrup til NRK.

Høyres forklaring er til liten trøst for de tidligere flyplassansatte.

– Jeg er ikke sinna, jeg er forbanna, sier mekaniker Larsen.