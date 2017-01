Tidenes største gullbeslag på Svinesund

Årets Østfoldtalent kåret

Gitaristen, låtskriveren og produsenten Magnus Berg fra Skiptvet er årets Østfoldtalent. Det ble offentliggjort under Østfoldkonferansen i Sarpsborg. I 2015 ble han kåret til beste nykommer/debutant av leserne av amerikanske Blues Blast Magazine for albumet «Cut me Loose». Berg får en sjekk på 50.000 kroner.