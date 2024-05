Ti kilometer med kø på E6

Det er lange køer på E6 fra Halden i retning Svinesund. Køen strekker seg nå hele veien fra Høk Kro i Skjeberg i Sarpsborg og til grensen.

Totalt er det snakk om ti kilometer, forteller Vegtrafikksentralen øst.

Grunnen til den lange køen er en brann i et vogntog med batterier på svensk side. Norsk brannvesen har bistått med hjelp. Ifølge Strömstads Tidning er brannen nå slukket, men den kan blusse opp igjen.

Det er omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn på fylkesvei 118 via Gamle Svinesundsbrua.