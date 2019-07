Thomas og André hylles etter branndrama

Thomas Nicolai Bjønness og André Haakensen satt og grillet i gjestehavna på marinaen, da sønnen til André kom løpende med veivende armer.

Han hadde oppdaget en båt som brant ved brygga. Tykk, sort røyk veltet ut av båten som lå fortøyd inntil flere andre båter.

– Vi kastet oss i gummijolla og freste borte for å se om noen trengte hjelp, sier Bjønness.

Nesten uten å tenke seg om, fikk de festet et kort slepetau til båten og dratt den vekk fra brygga. Da de kom seg ut i sundet, turte de ikke å være i nærheten på grunn av varmen og røyken.

Hadde fylt drivstoff

Men de var samtidig bekymret for at vinden skulle drive den brennende båten bort til den andre siden av sundet. De fikk derfor lånt et lengre tau fra en nærliggende katamaran.

Båten var da overtent, men Bjønness fikk festet tauet til badestigen og få dratt den enda lenger ut.

Der hjalp brannvesenet og redningsskøyta Elias til med å slukke brannen.

SLUKKET: Brannvesenet og redningsskøyta Elias fikk til slutt slukket brannen, men båten sank til bunnen av sundet. Foto: Redningsselskapet

– Det kom en liten eksplosjon, men jeg vet ikke om det var et batteri, en liten gasstank, eller hva. I kampens hete tenker man ikke på slike ting. Da tenker man på å få flammehavet vekk fra folk og båter, forteller Bjønness.

Brannen startet etter at det ble fylt 300 liter drivstoff på båten.

– En eldre daycruiser var innom for å fylle drivstoff. Da de skulle dra, eksploderte det og tok fyr. Det så skikkelig skummelt ut en stund, sier Rune Kilebu, som eier marinaen der dramaet utspilte seg.

OVERTENT: Flammene fra den brennende båten kunne lett ha spredt seg, med mindre de to ikke hadde reagert så raskt. Foto: Arne Petter Bondy

– Kunne blitt katastrofe

To personer som var i båten hoppet i vannet da det begynte å brenne. Ifølge politiet ble begge sendt til sykehus for sjekk, blant annet for brannskader på beina.

Etterpå ble det oppdaget store, svidde hull i seilet til en en seilbåt som lå inntil den brennende båten.

– Det var snakk om sekunder før den også hadde stått i full fyr. Hadde vi nølt, så kunne dette blitt en katastrofe der i verste fall både liv og mange båter hadde gått, sier Bjønness.

HYLLES: Thomas Nicolai Bjønness og André Haakensen hylles for at de reagerte umiddelbart da sønnen til André ropte «Det brenner!". Foto: Arne Petter Bondy

Arne Petter Bondy, som eier katamaranen de to kompisene lånte tau fra, kaller redningsaksjonen heltemodig.

– Uten deres fantastiske innsats, hadde store verdier og mulige liv gått tapt, sier Bondy.

Marinaeier Rune Kilebu ble selv vitne til redningsaksjonen og takker Bjønness og Haakonsen for at båtbrannen ikke fikk et tragisk utfall.

– Vi er forberedt på at slike situasjoner kan oppstå, men det var nære på at det kunne gått langt verre. Heldigvis ble situasjonen reddet av to snarrådige mannfolk, sier han.